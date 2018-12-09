Salsa şampiyonu dansçı, balkondan düşerek öldü (3)

TEŞHİS SIRASINDA SEVGİLİSİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Adana'da kaldığı evin balkonundan düşerek ölen salsa şampiyonu dansçı Cem Demir'in babası Asım Demir, oğlunun cenazesini morgdan almak için Muğla'nın Bodrum ilçesinden uçakla Adana'ya geldi. Oğlunun arkadaşları tarafından morgda karşılanan Asım Demir, gözyaşlarına boğuldu.

Oğlunun sevgilisi ve dans partneri Melisa Sahra Katılmış da Asım Demir'e sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Asım Demir, oğlunu teşhis etmek için morga, Melisa Sahra Katılmış ve Melisa'nın babası ile girdi. Morg çıkışı sinir krizi geçiren Melisa Sahra Katılmış, "O ölmedi. Ben onsuz yaşayamam. Morgda buz kesilmişti. Ben onu yaşatacağım. Ameliyat ettireceğim, o ölmedi" diyerek gözyaşı döktü.

Otopsisi tamamlanan Cem Demir'in cenazesinin babası tarafından ilerleyen saatlerde teslim alınıp, son yolculuğuna uğurlanmak için Bodrum'a götürülmesi bekleniyor.

Nuri PİR/ADANA, (DHA)

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