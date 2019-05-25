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Salsa Türkiye Şampiyonası’nda gözyaşları sel oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 17:55 | Son Güncelleme

Adana’da, apartmanın 4’üncü katındaki balkonundan düşerek hayatını kaybeden dünya dans şampiyonu Cem Demir anısına Bodrum’da “Sportif Salsa Türkiye Şampiyonası” düzenlendi.

Adana’da, apartmanın 4’üncü katındaki balkonundan düşerek hayatını kaybeden dünya dans şampiyonu Cem Demir anısına Bodrum’da “Sportif Salsa Türkiye Şampiyonası” düzenlendi. Hem partneri hem de nişanlısı olan Melisa Sahra Katılmış tek başına Cem Demir’in dev posterinin önünde gözyaşları içerisinde dans etti.

Geçen Aralık ayında Adana’da gittiği dans yarışması sonrasından kaldığı evin 4’üncü katından düşerek yaşamını yitiren dünya şampiyonu dansçı Cem Demir anısına gerçekleştirilen “Sportif Salsa Türkiye Şampiyonası”, Bodrum’da Binnaz Karakaya Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Türkiye’nin farklı şehirlerinden 82 kulüp ve 560 dansçı, Demir için dans ederek hünerlerini sergiledi. Cem Demir’in anısına düzenlenen yarışmaya Demir’in babası Asım Demir’in yanı sıra Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı Tolga Han Çinkitaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ağlaya ağlaya dans etti
Bodrum Dans Kulübü ve Türkiye Dans Sporları Federasyonu ortaklığında ve Bodrum Belediyesinin katkıları ile gerçekleştirilen “Cem Demir Sportif Salsa Türkiye Şampiyonası"nda minikler, yıldızlar, gençler, yetişkinler ve büyükler kategorilerinde 560’ın üzerinde sporcu yarıştı. Danslarını sergileyen çiftlerin performansları hakemler tarafından değerlendirildi. Yarışma sonrasından Cem Demir’in uzun yıllardır partneri olan ve evlilik yolunda ilerlediği Melisa Sahra Katılmış tek başına dans gösterisi yaptı. İlk kez Cem Demir olmadan dans eden genç kızın gözyaşları sel oldu. Sahra, Demir’in dev posterine karşı dans etti. Bir yandan ağlayan diğer yandan dans eden Sahra’yı gören hakemler, vatandaşlar ve dansçılar da gözyaşlarını tutamadı. Cem’in babası başta olmak üzere tüm salon Sahra’yı gözyaşları içerisinde ayakta alkışladı.

Öte yandan şampiyonada 2017-2018 sezonunun şampiyonlarına kupa ve madalyaları verildi. “Cem Demir Sportif Salsa Türkiye Şampiyonası” 26 Mayıs Pazar günü etap yarışları ile devam edecek.

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