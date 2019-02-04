İSTANBUL (AA) - SALT Araştırma'nın dijitalleştirdiği yazılı ve görsel arşiv belgelerini içeren "archives.saltresearch.org" yeni bir yazılım ve arayüzle araştırmacıların kullanımına açıldı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, "archives.saltresearch.org"da SALT Araştırma arşiv koleksiyonlarındaki 1 milyon 800 bin yazılı ve görsel dijital belge incelemeye sunuluyor.

Gelişkin arama ve görüntüleme olanaklarıyla daha etkin kullanıcı deneyimini amaçlayan sitede, arşiv koleksiyonları "Sanat", "Mimarlık ve Tasarım" ile "Kent, Toplum ve Ekonomi" başlıkları altında bir araya getiriliyor.

Açık kaynak kodlu "DSpace" altyapısıyla kurulan ve kurumun gereksinimlerine yönelik özelleştirmelerle tamamlanan çalışmanın kavramsal çerçeve, yazılım, tasarım ve veri taşıma aşamalarının tamamı SALT ekibi tarafından gerçekleştirildi.

Bilgiye rahat ve hızlı ulaşım için dijital belge ve künyelerin ayrı formatlarda görüntülenebildiği site, dünyanın her yerinden ücretsiz olarak erişime sunuluyor.

Site ayrıca, SALT'ın arşiv koleksiyonlarından yola çıkarak hazırladığı sergi, yayın ve web projeleriyle konuşma, atölye ve konferans gibi programlarının yanı sıra blog yazılarının yer aldığı "saltonline.org" ve "SALT.TXT" adreslerine yönlendirme sağlıyor.