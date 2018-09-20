Salt Bae’nin Sahibi Nusret Gökçe’ye Tepkiler artıyor

Miami’de yaşayan bir grup Venezüelalı Nusr-Et restoranlar zincirinin kentteki şubesi önünde toplanarak restoranın sahibi olan Nusret Gökçe’yi protesto etti ve kendisi için “Cahil Şef” sloganları attı.
Uzun bir süredir ekonomik krizde olan ve para biriminin neredeyse tamamen değerini yitirdiği Venezüela’nın devlet başkanı Nicholas Maduro’nun Türkiye ziyareti sırasında gittiği Nusr-Et restoranındaki video görüntüleri tartışma yaratmıştı.
Venezüela’da muhalefet lideri Julio Borges Twitter’dan “Venezüelalılar açlıktan ölürken Maduro ve eşi Cilia dünyadaki en pahalı restoranlardan birinde Venezüela halkından çalınan parayla keyif yapıyor” mesajını paylaşmış, Venezüela Devlet Başkanı Maduro ise restorandaki görüntülerini savunmuştu. İstanbul’a iki saatlik bir ziyaret için uğradığını ve öğle yemeği için restorana gittiğini söyleyen Maduro “Nusret bizimle bizzat ilgilendi. Sohbet ettik, keyifli zaman geçirdik” demişti. Maduro yakında ünlü restorana yine gideceğini söylemiş, hatta kameralar önünde “Bakın tekniği de öğrendim” diyerek Nusret Gökçe ile özdeşleşen tuz dökme hareketini yapmıştı.
Miami’deki Nusr-Et restoranı önünde toplanan göstericiler restoranı boykot çağrısında bulundu. Protesto gösterisi sırasında takım elbiseli 4 işadamı restorana girerken yuhalandı. Göstericiler “Suç ortakları” diye slogan attı. Miami’deki Nusr-Et restoranının önündeki gösteriye Miamili yerel politikacı Joe Carollo da Venezüela doğumlu eşiyle katıldı. Miami Herald gazetesinin muhabiri Carlos Frias’ın aktardığına göre, kendisi de yarı Venezüella asıllı olan ve geçmişte Miami belediye başkanlığı yapan Carollo, “Venezüela halkının yanında olduğumuzu göstermek için buradayız” dedi.
Maduro’nun Nusr-et restoranında çekilen görüntülerine ilişkin tartışmaya Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio da dahil olmuş, Florida Senatörü “Bu tuhaf #Saltbae kimdir nedir bilmiyorum ama ağırlamaktan gurur duyduğu adam Venezüela Devlet Başkanı değil. O aslında halkının yüzde 30’unun günde tek öğün yemek yediği, bebeklerin yetersiz beslendiği bir ülkenin fazla kilolu diktatörü” sözleriyle sert tepki göstermişti. Florida Senatörü Twitter’dan konuyla ilgili çok sayıda mesaj paylaşmış, Miami’deki restoranın adresini ve telefon numarasını da Twitter hesabından paylaşmıştı.
Marco Rubio, Miami’deki protesto gösterisinin ardından da Twitter’dan konuyla ilgilli mesaj paylaşmayı sürdürdü. Senatör Rubio, Miami'deki protesto sonrasında “Saltbae bir sosyalisti beslediği için değil sevdiklerini sistematik olarak aç bırakıp insanlığa karşı suç işleyen adama yemek servisi yaptığı videoyla restoranını tanıttığı için protesto edildi” diye yazdı.
Venezüela’daki ekonomik kriz yüzünden bugüne kadar 2 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı, ülkede gıda ve ilaç sıkıntısı baş gösterdi. Şubat ayında yayınlanan bir ankete katılan Venezüelalıların üçte ikisi geçtiğimiz yıl ortalama 11 kilo verdi. Venezüela’da nüfusun yaklaşık yüzde 87’si yoksulluk içinde yaşıyor.
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