Salt Bae’nin Sahibi Nusret Gökçe’ye Tepkiler artıyor

Miami’de yaşayan bir grup Venezüelalı Nusr-Et restoranlar zincirinin kentteki şubesi önünde toplanarak restoranın sahibi olan Nusret Gökçe’yi protesto etti ve kendisi için “Cahil Şef” sloganları attı.

Uzun bir süredir ekonomik krizde olan ve para biriminin neredeyse tamamen değerini yitirdiği Venezüela’nın devlet başkanı Nicholas Maduro’nun Türkiye ziyareti sırasında gittiği Nusr-Et restoranındaki video görüntüleri tartışma yaratmıştı.

Venezüela’da muhalefet lideri Julio Borges Twitter’dan “Venezüelalılar açlıktan ölürken Maduro ve eşi Cilia dünyadaki en pahalı restoranlardan birinde Venezüela halkından çalınan parayla keyif yapıyor” mesajını paylaşmış, Venezüela Devlet Başkanı Maduro ise restorandaki görüntülerini savunmuştu. İstanbul’a iki saatlik bir ziyaret için uğradığını ve öğle yemeği için restorana gittiğini söyleyen Maduro “Nusret bizimle bizzat ilgilendi. Sohbet ettik, keyifli zaman geçirdik” demişti. Maduro yakında ünlü restorana yine gideceğini söylemiş, hatta kameralar önünde “Bakın tekniği de öğrendim” diyerek Nusret Gökçe ile özdeşleşen tuz dökme hareketini yapmıştı.