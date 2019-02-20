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Şalteli kaldırsalar çalışacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 15:30 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde geçtiğimiz aralık ayında dikilen saat kulesinin saatleri durdu.

Şalteli kaldırsalar çalışacak

Bursa’nın İznik ilçesinde geçtiğimiz aralık ayında dikilen saat kulesinin saatleri durdu. Sebebinin ise voltaj düşüklüğü ve elektrik kesintisi olduğu öğrenildi. 4 tarafındaki çinilerle 4 ayrı medeniyeti temsil eden kulenin saatleri uzun süredir. 05.14’de takılı kaldı.
İznik Belediyesi’nce ilçe merkezine geçen aralık ayında inşa ettirilen saat kulesi 240 bin TL’ye mal olmuştu. Kuleyi inşa eden yetkililerden alınan bilgiye göre, saatlerin yurt dışından getirildiği, zaman ayarının ise uydu bağlantısı ile otomatik olarak yapıldığı öğrenildi. Arızanın kendilerinden kaynaklanmadığını belirten yetkililer, saatlerin durmasının tek sebebinin elektrik kesintisi ve voltaj düşüklüğü olduğunu belirtti. Bunun için de özellikle saat ve kule aydınlatmasının ayrı yapıldığı kaydedildi. Belediyenin atan şalteli kaldırması durumunda saatin yeniden çalışabileceğine vurgu yapıldı.

Şalteli kaldırsalar çalışacak

Şalteli kaldırsalar çalışacak

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