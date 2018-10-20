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Salvini, AB kurallarını değiştirmek istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 17:46 | Son Güncelleme

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini: - "Kibar bir insan olarak yukarı çıkıp kuralları değiştirmem gerek gibi hissediyorum"

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Avrupa'daki kültürel bakış açısının değişmesi gerektiğini belirterek, "Kibar bir insan olarak yukarı çıkıp kuralları değiştirmem gerek gibi hissediyorum." dedi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Salvini, ülkenin kuzeyindeki Como iline bağlı Cernobbio’da düzenlenen çiftçi derneği Coldiretti’nin Tarım ve Beslenme Forumu’nda konuştu.

Avrupa Birliği'nin Dublin Sözleşmesi, (Akdeniz'de insan kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele için başlattığı) Sophia operasyonunun kuralları ve uluslararası misyonları olmak üzere tüm anlaşmalarına uyduklarını ifade eden Salvini, "diğerlerinin tarım, ekonomi, finans ve bankacılık sektörlerinde kendi işleriyle ilgilenmesinden" bıktığını söyledi.

Salvini, "Kibar bir insan olarak yukarı çıkıp kuralları değiştirmem gerek gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Ekonomik perspektiften önce Avrupa’daki "denge ve kültürel bakış açısının" değişmesinin esas olduğunu belirten Salvini, çünkü AB içinde üç kanun yeri olduğunu bildirdi. Salvini konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz bakanların onayladığı, milletvekillerinin onayladığı ve bir de Brüksel’den gelen kanunlar var. Brüksel’den kötü başlarsak yama yapabiliriz ama yama yapmaktan da Coldiretti’nin, Confcommercio'nun (ticaret konfederasyonu), denizcilerin, pencere, mobilya ve ayakkabı gibi işlerle uğraşan endüstricilerin paniğini duymaktan da yoruldum. Brüksel'den bir saçmalık geldiğinde onu düzeltmek için oradan oraya koşmanız gerekiyor."

Salvini, perşembe günkü Moskova ziyareti sırasında da "bazı dostlarının kendisine AB Komisyonu Başkan adayı olmasını söylediğini" aktarmış ve bunu düşüneceğini belirtmişti.

AB Komisyonu Başkanını da belirleyen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri 23-26 Mayıs 2019'da yapılacak.

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