'Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci iptal edilmeli'

İtalya, Almanya, Finlandiya ve Danimarka'dan aşırı sağcı ve sağ popülist partiler, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) en güçlü grubu oluşturmak ve Avrupa Birliği’nin (AB) göç, güvenlik, aile ve çevre konularında izlediği siyaseti değiştirmek üzere bir ittifakta bir araya geldi.

Milano’da yapılan “Sağduyulu bir Avrupa’ya doğru” başlıklı zirveye İtalya İçişleri Bakanı ve aşırı sağcı Lig Partisi Genel Başkanı Matteo Salvini, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin lideri Jörg Meuthen, Avrupa’ya kuşku ile yaklaşan popülist parti Finliler temsilcisi Olli Kotro ve sağ popülist Danimarka Halk Partisi'nden Anders Vistisen katıldı.

İçişleri Bakanı Salvini, düzenlenen basın toplantısında, yeni hareketin hedefinin Avrupa seçimlerini "kazanmak ve Avrupa’yı değiştirmek” olduğunu söyledi. "Bugün AB’nin bir çok vatandaş ve halk için bir kabus” olduğunu savunan Salvini, “Yeni bir Avrupa rüyası için çalıştıklarını” söyledi.

TÜRKİYE'NİN AB TAM ÜYELİĞİ

Basın toplantısında bir gazetecinin, seçimlerde zafer kazanmaları halinde Avrupa’da ekonomiyi canlandırmak için ne yapacakları sorusuna karşılık, Salvini İtalyan ürünleri başta olmak üzere Avrupa ürünlerini koruyacaklarını kaydetti. Haksız rekabet yaratan anlaşmaları tekrar ele alacaklarını belirten Salvini, Türkiye'den de söz etti. “Türkiye bizim için hiçbir zaman Avrupa olmadı ve olmayacak” diyen Salvini, Türkiye’de insan haklarının ihlal edildiğini dile getirdi. "AB Macaristan ve Polonya'ya yaptırımlar uygularken, Türkiye'ye milyarlarca euro veriyor” diyen Salvini, "Türkiye'nin AB üyelik sürecinin askıya alınması yetmez, tamamen iptal edilmelidir” şeklinde konuştu.