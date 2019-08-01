İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "Alman hükümetinden benim şantaj olarak yorumladığım bir e-posta geldi. 'Biz (İtalyan sahil güvenlik gemisi Gregoretti'deki) 30 göçmeni alıyoruz, siz de yaklaşmakta olan Alman (Alan Kurdi) gemisindeki 40 göçmeni alın' diyorlar." dedi.

İtalyan SKYTG24 kanalına değerlendirmelerde bulunan Salvini, İtalyan sahil güvenlik gemisi Gregoretti'de tutulan göçmenlerin diğer Avrupa Birliği (AB) üyeleri arasında paylaşımının kabulü ve son olarak İtalyan kara sularına girişini yasakladıkları Alman sivil toplum kuruluşu (STK) Sea Eye'a ait Alan Kurdi gemisinin akıbetine değindi.

Bu iki konuya ilişkin Almanya'dan kendisine bir e-posta geldiğini anlatan Salvini, "Alman hükümetinden benim şantaj olarak yorumladığım bir e-posta geldi. E-postada, 'Biz (Gregoretti'deki) 30 göçmeni alıyoruz, siz de yaklaşmakta olan Alman (Alan Kurdi) gemisindeki 40 göçmeni alın' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Salvini, Lampedusa'ya yaklaşmakta olan Alan Kurdi gemisi için "Eğer gemi karasularımıza girerse el koyarız." diye konuştu.