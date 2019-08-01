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Salvini'den Almanya'ya "şantaj" suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 22:33 | Son Güncelleme

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini: - "Alman hükümetinden benim şantaj olarak yorumladığım bir e-posta geldi. 'Biz (İtalyan sahil güvenlik gemisi Gregoretti'deki) 30 göçmeni alıyoruz, siz de yaklaşmakta olan Alman (Alan Kurdi) gemisindeki 40 göçmeni alın' diyorlar. Gemi, kara sularımıza girerse el koyarız" - "Almanlar ve Fransızlar, bize Avrupa'nın göçmen kampı gibi davranamazlar"

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "Alman hükümetinden benim şantaj olarak yorumladığım bir e-posta geldi. 'Biz (İtalyan sahil güvenlik gemisi Gregoretti'deki) 30 göçmeni alıyoruz, siz de yaklaşmakta olan Alman (Alan Kurdi) gemisindeki 40 göçmeni alın' diyorlar." dedi.

İtalyan SKYTG24 kanalına değerlendirmelerde bulunan Salvini, İtalyan sahil güvenlik gemisi Gregoretti'de tutulan göçmenlerin diğer Avrupa Birliği (AB) üyeleri arasında paylaşımının kabulü ve son olarak İtalyan kara sularına girişini yasakladıkları Alman sivil toplum kuruluşu (STK) Sea Eye'a ait Alan Kurdi gemisinin akıbetine değindi.

Bu iki konuya ilişkin Almanya'dan kendisine bir e-posta geldiğini anlatan Salvini, "Alman hükümetinden benim şantaj olarak yorumladığım bir e-posta geldi. E-postada, 'Biz (Gregoretti'deki) 30 göçmeni alıyoruz, siz de yaklaşmakta olan Alman (Alan Kurdi) gemisindeki 40 göçmeni alın' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Salvini, Lampedusa'ya yaklaşmakta olan Alan Kurdi gemisi için "Eğer gemi karasularımıza girerse el koyarız." diye konuştu.

Göç konusunda Almanya ve Fransa'ya çıkışını sürdüren Matteo Salvini, "Almanlar ve Fransızlar, bize Avrupa'nın göçmen kampı gibi davranamazlar." şeklinde konuştu.

- Alan Kurdi gemisi

Akdeniz'de göçmen kurtaran Alman sivil toplum kuruluşu (STK) Sea Eye'a ait "Alan Kurdi" isimli gemi, Libya'nın 30 mil açığında dün kurtardığı 40 göçmenle, güvenli olmadığı gerekçesiyle Trablus limanına yanaşmayı kabul etmemiş ve bugün Lampedusa'ya doğru yol almaya başlamıştı.

Aşırı sağcı Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Salvini de geminin İtalyan kara sularına girişini yasaklayan bir kararı imzalamıştı.

- Gregoretti gemisi

İtalyan sahil güvenlik gemisi Gregoretti ise geçen hafta Libya açıklarında 141 göçmen kurtarmış ancak bir süre kendi limanlarına yanaşamamıştı. Gemiden sadece sağlık sorunları olan göçmenler indirilirken, 115 göçmen tutulmaya devam edilmişti.

Bu sırada İtalyan hükümeti, AB Komisyonu'na Gregoretti'deki göçmenlerin diğer üye ülkeler arasında paylaşılmasını sağlaması için başvuru yapmış, bu talebine yanıt gelene kadar göçmenlerin gemiden inmesine izin vermeyeceğini açıklamıştı.

Almanya, Fransa, Portekiz, Lüksemburg, İrlanda'ya ek olarak İtalyan Piskoposlar Konferansı'nın bu gemideki göçmenleri paylaşacaklarını açıklamasıyla Gregoretti gemisine ilişkin sorun dün çözüme kavuşmuştu.

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Almanya düzensiz göçmenler İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini şantaj

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