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Salvini'den göçmen kurtaran STK gemisine giriş yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 13:22 | Son Güncelleme

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, dün Akdeniz’de 101 kişiyi kurtaran sivil toplum kuruluşu Lifeline'ın Eleonore gemisine yasak getirdi

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Akdeniz'de dün 100'ü aşkın kişiyi kurtaran Alman sivil toplum kuruluşu (STK) Lifeline'a ait gemi Eleonore'nin İtalya kara sularına girişini yasakladı.

İtalya İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Salvini'nin, Alman bayraklı Eleonore'nin İtalya kara sularına transit geçişi de dahil olmak üzere girişini yasaklayan kararnameyi imzaladığı belirtildi.

Bakanlık kaynakları, ülkede ay başında göçmen karşıtı Lig Partisi lideri ve İçişleri Bakanı Salvini'nin bastırmasıyla çıkarılan ve STK'lere yönelik önlemleriyle dikkati çeken yeni güvenlik yasası gereği, kararname Salvini'nin imzasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile Savunma Bakanı'nın onayına sunuldu.

Yasağın tam olarak uygulanabilmesi için bu iki bakanın imzası gerekirken, İçişleri Bakanı, son yaşanan Open Arms hadisesinde olduğu gibi STK gemisinin kara sularına girse dahi taşıdığı göçmenleri karaya çıkarmasına izin vermeyebiliyor.

Eleonore, Libya'nın Khoms kenti açıklarında dün batmak üzere olan bottaki 101 düzensiz göçmeni kurtarmıştı.

- Akdeniz'deki düzensiz göçmen ve STK sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Söz konusu rotada kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden STK'ler, kurtardıkları göçmenleri "insan hakları ihlalleri" ve "güvenlik" gerekçesiyle Trablus'a götürmüyor. Göçmenleri, coğrafi olarak bölgeye en yakın güvenli yer olan İtalya ve Malta'ya taşımak isteyen STK'ler, iki ülkenin bu kişileri almaya yanaşmaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşıyor.

İtalya ve Malta, son yıllarda çok fazla göçmen almaları ve göçmenlerin Avrupa'da dağıtılmasına yönelik AB üyesi ülkelerden bekledikleri dayanışmayı görmemeleri gerekçesiyle kurtarılan düzensiz göçmenleri kabul etmiyor.

Son olarak, İspanyol STK Proactiva Open Arms, ay başında 160 kadar göçmen kurtarmış, hem İtalya hem de Malta'nın izin vermemesi sebebiyle gemi 19 gün denizde kalmıştı.

Open Arms gemisi, İtalyan mahkemesinin, gemi hakkındaki İtalyan kara sularına giriş yasağının yürütmesini durdurmasıyla 15 Ağustos'ta Lampedusa Adası açığına kadar gelmişti. Gemideki durumun katlanılamaz boyuta gelmesi ve göçmenlerin denize atlamaları sebebiyle, 20 Ağustos'ta İtalya'nın Agrigento Savcısı Luigi Patronaggio gemiye el koyarak, göçmenlerin tahliye edilmesi talimatını vermişti.

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düzensiz göçmenler İtalya İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini

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