Salvini'ye karşı 100 bin "sardalya" Roma'da sokakta

İtalya'da aşırı sağcı lider Matteo Salvini'ye karşı bir ay önce başlayan "sardalyalar" hareketi bugün Roma'da yaklaşık 100 bin kişinin katılımıyla bir gösteri düzenledi.

Eski başbakan yardımcısı Lig lideri Salvini ve onda vücut bulan sağ popülizme, siyasette nefret söylemine karşı ilk sardalyalar gösterisi 14 Kasım'da Bologna'da yapılmıştı. Bir ay içinde tüm ülkeye yayılan "sardalyalar", bugüne kadarki en büyük gösterilerini ise bugün öğleden sonra Roma'daki San Giovanni Meydanı'nda yaptı.

Devlet kanalı Rai'ye göre Roma'daki gösteriye en az 100 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor.

Gösteride, siyasi parti bayrakları, simgeleri ya da sloganları yerine sardalya figürleri taşındı, direniş hareketiyle özdeşleşen "Bella Ciao" şarkısı ve İtalya milli marşı söylendi. Yapılan konuşmalar ve taşınan dövizlerle faşizmle, ırkçılıkla mücadele mesajları verildi. Salvini'nin iktidardayken yürürlüğe soktuğu göçmen karşıtı yasaların iptal edilmesi çağrısı yapıldı.

Gösteriye, faşizme direniş gösteren partizanların kurduğu İtalyan Ulusal Partizanlar Derneği (Anpi) de katıldı. Anpi Başkanı Carla Nespolo yaptığı konuşmada sardalyalara "Partizanlar yanınızda. İtalyan anayasası antifaşisttir" diye seslendi.