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Salvini’ye yargı yolu açıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.02.2020 22:45 | Son Güncelleme

İtalya eski İçişleri Bakanı Salvini, mültecilere yönelik sert politikalarının hesabını yargıya verecek.

Senato, aşırı sağcı siyasetçinin dokunulmazlığının kaldırılmasını onayladı.İtalyan Senatosu eski İçişleri Bakanı Matteo Salvini’nin dokunulmazlığını kaldırarak, mültecilere yönelik izlediği sert siyaset nedeniyle yargılanmasının önünü açtı. Senato'da yapılan oylamada, eski İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin dokunulmazlığının kaldırılması oy çokluğuyla kabul edildi.

Aşırı sağcı Lig partisinin genel başkanı Salvini, Catania'daki bir mahkeme tarafından "görevi kötüye kullanmak" ve "bir gemide mahsur kalan sığınmacıları "özgürlüğünden yoksun bırakmakla" suçlanıyor.

46 yaşındaki Salvini, İçişleri Bakanı olarak görev yaptığı geçen Temmuz ayında İtalyan sahil güvenlik gemisi "Bruno Gregoretti" tarafından denizden kurtarılan 131 sığınmacının İtalyan topraklarına ayak basmasına izin vermemişti. Salvini'nin talimatı doğrultusunda gemide günlerce bekletilen sığınmacılar, aralarında Almanya'nın da bulunduğu ülkelerin kendilerini kabul edeceklerini açıklamalarından sonra karaya kabul edilmişti.

Salvini: İtalya'yı savundum

Salvini oylama sonrasında yaptığı açıklamada da, "İtalya'yı savundum, bu yüzden de mahkemeye çıkacağım. Ama İtalyan adaletine güvenim tam" şeklinde konuştu. Salvini, beraat edeceğine inandığını da sözlerine ekledi. Salvini geminin limana yanaşmasına izin vermeme gerekçesini, "İtalya'nın çıkarları ve sınırlarını korumak" sözleriyle açıkladı. Salvini Haziran 2018- Eylül 2019 tarihleri arasında İtalya'da içişleri bakanlığı yapmıştı.

Salvini'nin suçlu bulunması halinde halinde 15 yıla kadar hapis cezası alabilecek. Ayrıca, Salvini'ye sekiz yıla kadar siyasi faaliyet yasağı da getirmesi mümkün olabilecek. Salvini'nin dokunulmazlığının kaldırılması için bakan olduğu dönemde de Senato'da girişimlerde bulunulmuş, ancak bu girişimler sonuç getirmemişti.

AFP,dpa,Reuters,DW/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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