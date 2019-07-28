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Salyangoz avlarken boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 21:21 | Son Güncelleme

Giresun’a bir kişi salyangoz avı için daldığı denizde boğuldu.Edinilen bilgilere, salyangoz avcılığı için Ordu’dan Giresun’un Bulancak ilçesi açıklarına gelen Muammer Memeişoğlu (62) av için suya dalış yaptı.

Giresun’a bir kişi salyangoz avı için daldığı denizde boğuldu.
Edinilen bilgilere, salyangoz avcılığı için Ordu’dan Giresun’un Bulancak ilçesi açıklarına gelen Muammer Memeişoğlu (62) av için suya dalış yaptı. Diyabet hastası olduğu öğrenilen Memişoğlu kısa süre sonra basınçtan dolayı denizde bilincini kaybetti. Birlikte denize girdiği arkadaşları tarafından sudan çıkmadığı fark edilince yapılan dalışta Memişoğlu’na ulaştılar. Karaya çıkartılan avcı kaldırıldığı Bulancak Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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