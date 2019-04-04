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Salyangoz sanılan fosilin "ammonit" olduğu ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 15:03 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir evde duvar taşı olarak kullanılan iki parça halindeki fosilin, Jura dönemine ait "ammonit" fosili olduğu belirlendi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir evin duvarında bulunan ve salyangoza ait olduğu sanılan fosilin, Jura dönemine ait "ammonit" fosili olduğu belirlendi .

Alınan bilgiye göre, Adıyaman Müze Müdürlüğü ekiplerince, Çelik köyünde yaşayan Mehmet Çetiner'e ait evin duvarında bulunan 49 santimetre uzunluğunda, 36 santimetre genişliğindeki fosil üzerinde, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Tabiat Tarihi Müzesi yetkililerinin yaptığı inceleme tamamlandı.

İlk incelemede salyangoza ait sanılan fosilin, Jura dönemine ait 150-200 milyon yıllık ammonit fosili olduğu tespit edildi.

Yetkililer, deniz canlısı ammonit fosillerine bugüne kadar Hindistan ile Hint Okyanusu'nda rastlandığını belirtti.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, iki parça halindeki ammonit fosilinin müzede sergilendiğini kaydetti.

Bir ihbarı değerlendiren Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, 26 Mart'ta, Çelik köyünde yaşayan Mehmet Çetiner'e ait evin duvarında fosil tespit etmişti. Yaklaşık 12 yıldır duvar taşı olarak kullanıldığı belirlenen iki parça halindeki dev fosil, bulunduğu yerden sökülerek müzeye taşınmıştı.

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Adıyaman ammonit fosil juro dönemi

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