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'Salyangoz'u andıran kaya yerinde korunacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 10:05 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Oltu ilçesi Kayaaltı Mahallesi'nde salyangozu andıran kayanın, uzmanların yaptığı incelemenin ardından üzerindeki çatlak ve kırıkların yoğun olması nedeniyle yerinde korunmasına karar verildi.

'Salyangoz'u andıran kaya yerinde korunacak

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Oltu ilçesi Kayaaltı Mahallesi'nde salyangozu andıran kayanın, uzmanların yaptığı incelemenin ardından üzerindeki çatlak ve kırıkların yoğun olması nedeniyle yerinde korunmasına karar verildi.
DHA'nın 'Salyangozu andıran kaya şaşırtıyor' haberi üzerine Oltu ilçesine gelen Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Şehit Cuma Tabiat Müzesi'nde Mineraloji ve Petrografi Uzmanı olarak görev yapan Dr. Koray Sözer, salyangoz benzeri kayanın yaklaşık 70 milyon yıl önce derin denizlerde oluşmuş sedimanter yapılardan biri olduğunu belirtti. Sözer, "Çok önemli bir ekonomik değeri yok. Sadece görsel açıdan güzel bir görünüme sahip. Müzeye koyabilirdik ancak çok fazla kırık ve çatlak bulunduğu için yerinde bırakmaya karar verdik. Salyangoz kaya burada korumaya alınabilir" diye konuştu.
Kayaaltı Mahallesi'ndeki dağda 1 metre 40 santim uzunluğunda ve 90 santim yüksekliğindeki kaya, görenleri şaşkına çeviriyor. Oltu'da yaşayan Rüştü Toprak'ın yoldan geçerken tesadüfen gördüğü salyangoz kaya ilçe halkının ilgi odağı oldu. Bu tür kayaların özellikle derin denizlerin çekilmesiyle oluştuğunu ifade eden Sözer, "Burada görmüş olduğumuz bu oluşuk, derin denizlerde oluşmuş sedimanter yapılardan bir tanesidir. Bu tür bölgelerde çok sık olmasada görebiliyoruz. Çok önemli ve ekonomik değeri yok. Sadece görsel açıdan güzel bir görünüme sahip" dedi.

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'Salyangoz'u andıran kaya yerinde korunacak'Salyangoz'u andıran kaya yerinde korunacak'Salyangoz'u andıran kaya yerinde korunacak

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