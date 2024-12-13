Şam'da dikkat çeken görüntüler: Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı!

Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'a girmesi ve Beşar Esad yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından halk, ilk cuma namazını kılmak üzere Emevi Camii'nde toplandı. Ülkenin dört bir yanından Şam'a akın eden Suriye halkı, tarihi Emevi Camii'nde 61 yıllık Baas rejimi sonrası ilk Cuma namazını kıldı. Suriyeli halkın haricinde bölgeye Türkiye'den de gidenler oldu.

"ERDOĞAN'A ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Emevi Camii'nde TRT mikrofununa konuşan Suriyeli bir vatandaş, "Çok mutluyuz. Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. Yaşasın Türkiye. 4 yıl Türkiye'de kaldım, bugün buraya geldim. Erdoğan'ı çok seviyoruz, Allah onu korusun." şeklinde konuştu.

Suriye'deki yeni yönetimin geçici başbakanı Muhammed el Beşir, Emevi Camii'nde konuşma yaptı. Avlunun 7 bin metrekarelik alanı tamamen dolu. Öte yandan Halep, Münbiç, Hama, Humus, Tel Rıfat ve İdlib gibi bölgelerde yaşayan Suriyeli Müslümanlar, baskı olmadan cuma namazını kılmak için camilere akın etti.

Kaynak: Cnn Türk-DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır