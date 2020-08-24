Şam'da doğalgaz boru hattında patlama!

Suriye devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Enerji Bakanı Zuheyra Harbutli, "Arap doğalgaz boru hattının Şam'ın Al-Dumayr ile Adra ilçeleri arasındaki bölümünde yaşanan patlama, Suriye genelinde elektrik kesintisine neden oldu" dedi.

Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ali Ganim, ülkenin güney bölgesine gaz taşıyan boru hattındaki patlamanın terör eylemi olabileceğini ifade etti.

Üç santralin patlama nedeniyle devre dışı kaldığını anlatan Ganim, onarım çalışmalarının sürdüğünü, elektriğin kademeli olarak verilmeye başlandığını kaydetti.

Ganim, "Şam'ın merkezine yeniden elektrik verildi. Diğer bölgelere kademeli olarak elektrik temin ediliyor. Birkaç saat içinde durum normale döner" diye konuştu.

Suriye'den patlamada can kaybı veya yaralı olup olmadığına dair bir bilgisi verilmezken, patlamanın şiddetini gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

