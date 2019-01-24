Şam'da Rus Büyükelçiliği yakınlarında patlama

Suriye Arap Haber Ajansı’nın (SANA) aktardığına göre, Şam’da Rusya Büyükelçiliği’nin de bulunduğu El Adavi bölgesinde bombalı araçla bir saldırı düzenlendiğini duyurdu.

SANA, Şam'da Rusya Büyükelçiliği'nin de bulunduğu El Adavi bölgesinde bombalı araçla bir saldırı düzenlendiği bilgisini paylaştı.

SANA'da yer alan habere göre, patlamanın gerçekleştiği bölgenin yakınlarında Suriye hükümet binalarının yanı sıra Rusya büyükelçiliği de bulunuyor.

Terör saldırısında, ölen veya yaralalan olmadığı ve sadece maddi hasar meydana geldiği belirtildi

