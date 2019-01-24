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Şam'da Rus Büyükelçiliği yakınlarında patlama

DÜNYA HABERLERİ  | 24.01.2019 15:40 | Son Güncelleme

Suriye'nin başkenti Şam'da Rusya Büyükelçiliği yakınlarında patlama meydana geldi.

Şam'da Rus Büyükelçiliği yakınlarında patlama

Suriye Arap Haber Ajansı’nın (SANA) aktardığına göre, Şam’da Rusya Büyükelçiliği’nin de bulunduğu El Adavi bölgesinde bombalı araçla bir saldırı düzenlendiğini duyurdu.

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SANA, Şam'da Rusya Büyükelçiliği'nin de bulunduğu El Adavi bölgesinde bombalı araçla bir saldırı düzenlendiği bilgisini paylaştı.

SANA'da yer alan habere göre, patlamanın gerçekleştiği bölgenin yakınlarında Suriye hükümet binalarının yanı sıra Rusya büyükelçiliği de bulunuyor.

Terör saldırısında, ölen veya yaralalan olmadığı ve sadece maddi hasar meydana geldiği belirtildi

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Rusya Şam patlama

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
amerika ve israilin pis işleri bunlar suriye normalleşmeye savaştan uzaklaşmaya çalıştıkça kuduruyorlar Allahın izniyle suriye ordusu devleti ve sayın dr beşar esad bu emperyal saldırıları başarı ile püskürtmüş savaşı kazanmıştır bu tür saldırılar hazımsızlıklarının sonucudur
Aha simdi Bopcular sanda cuma kilacak
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