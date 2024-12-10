Şam'daki hastanede korkunç görüntüler: Bir odada üst üste istiflenmiş 40 ceset! İşkence izleri...

Suriye'de 24 yıl sonra devrilen ve Rusya'ya kaçan Beşşar Esad ve rejiminin geride bıraktığı acılara bir yenisi daha eklendi. Sednaya Hapishanesi ve diğer işkence merkezlerindeki vahşetin izlerini araştıranlar, öldürülen kişilerin hastanelerdeki izlerini sürdü.

BİR ODADA İSTİFLENMİŞ 30-40 KADAR CESET

Başkent Şam'daki Harasta Askeri Hastanesi'ne giden bir ekip burada, kefenleri üzerine hapishanelerdeki kodlara uygun numaralar yazılmış ancak isimlerin bulunmadığı cesetleri görüntüledi.

Bir odada istiflenen 30-40 kadar cesedin morluk ve eziklerle dolu olduğu dikkati çekti.

İŞKENCE İZLERİ VAR

İşkenceden geçirilerek öldürüldüğü anlaşılan kişilerin hastaneye yakın zamanda bırakıldığı tahmin ediliyor.

Hastaneye araştırma için gelen bazı gruplar da çürümeye başlayan cesetlerin durumunu belgelendirip kayıt altına alarak, kimlik tespitlerini yapmaya hazırlanıyor.

Öte yandan Suriye'de devrilen Beşşar Esad rejiminin başkent Şam'daki işkencehanesi Sednaya Hapishanesi'ndeki gizli bölme iddiaları araştıran ekiplerin çalışmaları sürüyor.

(AA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır