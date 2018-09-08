Şam rejimi İdlib'e hava saldırıları başlattı

Bombardıman Türkiye'nin ateşkes çabalarından bir gün sonra başlatıldı.Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi örgütü, Şam rejiminin Cumartesi günü İdlib vilayetine yönelik son bir ayın en ağır hava saldırılarını başlattığını duyurdu. Örgütün verdiği bilgiye göre vilayete en az 80 bombardıman düzenlendi. Esad rejiminin müttefiki Rusya ile düzenlediği hava saldırıları, Türkiye'nin ateşkes sağlanması için Rusya ve İran'ı ikna etmeye çalıştığı görüşmelerin ertesi günü başlatıldı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İslamcı muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e düzenlenen hava saldırılarında en az dört sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. İdlib'de en güçlü muhalif grubu, El Kaide'nin eski Suriye kolu Nusra'nın başını çektiği Heyet Tahrir Şam örgütü oluşturuyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre vilayette 10 bine yakın silahlı muhalif bulunuyor.

Şam rejiminin müttefiki Rusya ile birlikte düzenlediği hava saldırılarının vilayetteki çok sayıda kent ve köyü hedef aldığı belirtildi. İdlib vilayetinde yaklaşık üç milyon sivil yaşıyor.