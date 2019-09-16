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Şam SDG'yi "bölücü terörist milisler" olarak niteledi

16.09.2019 16:48 | Son Güncelleme

Suriye Dışişleri Bakanlığı Kürt YPG güçlerinin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri’ni "bölücü terörist milisler" olarak niteledi.

Şam SDG'yi "bölücü terörist milisler" olarak niteledi

Suriye Dışişleri Bakanlığı Kürt YPG güçlerinin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri'ni "bölücü terörist milisler" olarak niteledi.

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın internet sayfasında yer alan habere göre Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği ve Güvenlik Konseyi'ne iki resmi mektup gönderdi.

Mektuplarda Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kast edilerek "bölücü terörist milislerin Haseke, Rakka, Deyrezzor ve Halep illerinde Suriyelilere karşı terör ve suç eylemlerinde bulunduğu" belirtildi. Ayrıca SDG'nin bu edimlerinin ABD ve İsrail’in bölgede hayata geçirmek istediği planlara hizmet ettiği vurgulandı.

SDG'nin sadece ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun "Suriye halkına karşı işlediği suçlara iştirak etmekle kalmadığı" aynı zamanda "bir başka evreye geçerek adam kaçırma, işkence, öldürme ve sivilleri yerlerinden etme gibi" faaliyetler içinde olduğu ifade edildi.

SDG'nin ayrıca "ABD ve İsrail'in bölgedeki tasarılarına hizmet eden yeni bir statüko kurma hedefiyle gençliği gayrımeşru bir biçimde kendi saflarına kazandığı" belirtildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın mektubunda ayrıca hükümetin "sözde SDG'nin bölücü terörist milislerinin kontrolündeki bölgeleri özgürleştirmek için azimli olduğu" da ifade edildi.

Suriye rejiminin bu diplomatik hamlesi, Ankara'da Türkiye, İran ve Rusya arasında devlet başkanları düzeyindeki Suriye zirvesinin hemen öncesinde gerçekleşti.

DW / EC, GA

©Deutsche Welle Türkçe

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