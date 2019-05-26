Şam Ülkenin Kuzeybatısında Hava Saldırılarını Yoğunlaştırıyor

Suriye hükümetine bağlı güçler ülkenin kuzeybatısına yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırıyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi 4 hafta önce başlayan hava saldırılarının en şiddetlisinin gerçekleştiğini belirtti.

Yoğun bombardıman sonucu hükümet güçlerinin Kafr Nabouda kasabasını yeniden ele geçirdiği kaydedildi.

İnsan Hakları Gözlemevi saldırılarda bölgedeki çeşitli yerlerde 12 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Ölenler arasında çocukların da olduğu kaydediliyor.

Nisan ayında başlayan saldırılarda hükümet güçleri İdlib’in güney bölgelerine odaklanmış durumda.

28 Nisan’dan bu yanada devan eden bombardımanlarda 229 sivilin hayatını kaybettiği, 727’sinin de yaralandığı kaydedildi. Bombardıman nedeniyle 300 bin kişi de yaşadıkları yerleri terketti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin direktörü Rami Abdulrahman Suriye uçaklarının Pazar günü 280, Rus uçaklarının ise 15 saldırı düzenlediğini belirtti.

Suriye devlet ajansı SANA da Kafr Nabouda’nın Tahrir el Şam’dan geri alındığını açıkladı.

