Şam Yakınlarındaki Askeri Havaalanında Patlamalar

Suriye’nin başkenti Şam yakınlarında askeri bir havaalanında patlamalar meydana geldi. Patlamalarda 2 asker hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Patlamaların nedeniyle ilgili çelişkili açıklamalar var.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi patlamaların havaalanındaki silah deposunda olduğunu kaydetti ve İsrail saldırısı nedeniyle gerçekleştiğini belirtti.

Suriye medyası da patlamalar nedeniyle önce İsrail’i suçladı ancak daha sonra ismini açıklamayan Suriyeli askeri yetkililere dayandırdığı haberinde patlamanın nedeninin elektrik arızasından kaynaklandığını kaydetti.

Suriye hükümeti daha önce havaalnına yönelik saldırılardan İsrail’i sorumlu tutmuştu.

İran ve Lübnan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’a kritik önemde askeri destek sağlıyor. İsrail ise Suriye’de kalıcı bir İran askeri varlığını kabul etmeyeceğini belirtiyor özellikle de İsrail sınırı yakınında.

