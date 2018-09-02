Şam Yakınlarındaki Askeri Havaalanında Patlamalar

Suriye’nin başkenti Şam yakınlarında askeri bir havaalanında patlamalar meydana geldi. Patlamalarda 2 asker hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.
Patlamaların nedeniyle ilgili çelişkili açıklamalar var.
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi patlamaların havaalanındaki silah deposunda olduğunu kaydetti ve İsrail saldırısı nedeniyle gerçekleştiğini belirtti.
Suriye medyası da patlamalar nedeniyle önce İsrail’i suçladı ancak daha sonra ismini açıklamayan Suriyeli askeri yetkililere dayandırdığı haberinde patlamanın nedeninin elektrik arızasından kaynaklandığını kaydetti.
Suriye hükümeti daha önce havaalnına yönelik saldırılardan İsrail’i sorumlu tutmuştu.
İran ve Lübnan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’a kritik önemde askeri destek sağlıyor. İsrail ise Suriye’de kalıcı bir İran askeri varlığını kabul etmeyeceğini belirtiyor özellikle de İsrail sınırı yakınında.
Savaşın ayak sesleri! İran dini lideri Hamaney orduya emri verdi
Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor
ABD'nin İdlib'de diplomatik çözüm çabaları 'sonuç vermiyor'
Yeni görüntüler! FETÖ elebaşı Gülen'e şarkısını böyle dinletmiş
Erdoğan: Siz bizim kardeşimizsiniz, uyarıyoruz aman dikkat
Telefon satın almadan önce mutlaka bu listeyi gözden geçirin! İşte en çok arızalanan telefonlar
Eşinin bileziklerini pense ile keserek TOKİ'den aldığı evin taksidini ödemeye çalışan kocaya 5 yıl hapis!
Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı
İYİ Parti karıştı! Resti çektiler: İstifa etmiyoruz
Vücudunu gören şaşkına dönüyor
Okullarda takdir, teşekkür ve üstün başarı belgesi almak için yeni şartlar! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
Bim’in Apple aksesuarları sahte çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum