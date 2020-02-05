Şam yönetimi: Erdoğan'ın Suriye projesi çöktü

Diğer yandan BM Güvenlik Konseyi İdlib'deki gerginlik nedeniyle acil toplanma kararı aldı.Suriye'nin İdlib vilayetinde Suriye ordusunun Türk askerlerine ateş açması ve verilen karşılıkla tırmanan gerilim sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AKP grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Rejim şubat ayı içinde gözlem noktalarımızın gerisine çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapmak zorunda kalacaktır" demiş, Türkiye'nin Adana Mutabakatı çerçevesinde Suriye'de bulunduğunu söylemişti.

Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt veren Şam yönetimi, "Türk rejiminin Başkanı'nın Suriye'deki faaliyetleri ile ilgili yalan söylemeye ve yanlış yönlendirmeye devam etmekteki ısrarından derin üzüntü duymaktayız. Erdoğan'ın Adana Mutabakatı ile ilgili açıklamaları, Astana ya da Soçi mutabakatları olsun, herhangi bir anlaşma ya da yükümlülüğe saygı göstermediğini bir kez daha göstermektedir" dedi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan ve adı verilmeyen Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığından bir yetkili, Erdoğan'ın Türk birliklerinin Suriye topraklarına Adana Mutabakatı çerçevesinde girdiği iddiasına tepki göstererek, "Suriye Adana Mutabakatı'nın, iki devlet arasında yapılmış bir anlaşma olarak, Suriye hükümetiyle koordinasyon gerektirdiğini teyit eder. Mutabakatın getirdiği yükümlülükler uyarınca Erdoğan tek taraflı faaliyetlerde bulunamaz" diye konuştu.