HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Şam'a Giden Uçak Saldırı Tehdidi Nedeniyle Acil İniş Yaptı

Şam'a Giden Uçak Saldırı Tehdidi Nedeniyle Acil İniş Yaptı

07.02.2020 20:33 | Son Güncelleme

Şam’a gitmek üzere Tahran’dan havalanan yolcu uçağı, Suriye hava savunma sistemlerinin açtığı ateşin isabet etmemesi için Suriye’de Rusya’nın kontrolündeki Hmeymim Hava Üssü’ne acil iniş yaptı

Şam'a Giden Uçak Saldırı Tehdidi Nedeniyle Acil İniş Yaptı

Şam’a gitmek üzere Tahran’dan havalanan yolcu uçağı, Suriye hava savunma sistemlerinin açtığı ateşin isabet etmemesi için Suriye’de Rusya’nın kontrolündeki Hmeymim Hava Üssü’ne acil iniş yaptı.

Interfax ve diğer Rus haber ajanslarına göre Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, Suriye güçlerinin, İsrail’in Suriye’deki hedeflere yönelik saldırılarına yanıt verdiğini söyledi. Bundan bir ay önceyse Ukrayna International Havayolları’na ait bir yolcu uçağı, Tahran’dan havalandıktan kısa süre sonra İran’ın yanlışlıkla vurması sonucu düşmüş, uçaktaki 176 yolcu ve mürettebat yaşamını yitirmişti.

Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail’in Suriye’nin güneyindeki askeri hedeflere attığı füzelerini Şam semalarında etkisiz hale getirdiğini açıkladı. İsrail ise herhangi bir açıklama yapmayı reddetti.

Airbus A310 tipi yolcu uçağı Şam Uluslararası Havalimanı’na iniş için alçalmaya başladığı sırada en yakın hava sahası olan Lazkiye yakınındaki Hmeymim Hava Üssü’ne yönlendirildi. Hmeymim Hava Üssü, Rus Ordusu’nun kontrolünde.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, uçağın hangi havayoluna ait olduğunu açıklamadı. Ancak Flight Radar kaynaklı veriye göre Irak’ın Necef kentinden gelen bir uçak, Şam’dan Hmeymim’e yönlendirildi. Bu uçak, Amerika’nın 2016’da Esat rejimini desteklemek için savaşçı, silah ve teçhizat nakliyesi yaptığı gerekçesiyle yaptırım uygulamaya başladığı Suriye havayolu Cham Wings’e ait.

Şam ya da Lazkiye’den gelen ve gece geç saatlerde iniş yapan uçuşlar, tarifelerde yer almıyor. İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi Şam’dan Amerika’nın hava saldırısı sonucu öldürüldüğü Bağdat’a getiren uçak da Cham Wings’e aitti.

İsrail, İran’ın Suriye’deki varlığını sona erdirmek amacıyla İran destekli milis hedefleri bombalıyor. Igor Konaşenkov, İsrail’i, Suriye hava savunma sistemini bertaraf etmek için sivil uçakları kullanmakla suçladı. Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail’in savaş misyonlarına yanıt vermesini engellemekle suçlayan Konaşenkov, bunun İsrail Hava Kuvvetleri’nin karakteristik özelliği haline geldiğini söyledi.

Konaşenkov, “İsrailli stratejistlerin bu gibi operasyonları yüzlerce masum insanın hayatıyla kumar oynuyor” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları
PARTNER Burçların can sıkıcı özellikleri Burçların can sıkıcı özellikleri
Koronavirüsün çıkış noktasında alarm! Kapı kapı dolaşıyorlarKoronavirüsün çıkış noktasında alarm! Kapı kapı dolaşıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam

İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam

Manisa'daki korkunç olayda yeni gelişme

Manisa'daki korkunç olayda yeni gelişme

O artık bambaşka biri! Tanıdınız mı?

O artık bambaşka biri! Tanıdınız mı?

Koronavirüs hakkında yeni iddia: O hayvandan mı bulaştı?

Koronavirüs hakkında yeni iddia: O hayvandan mı bulaştı?

İzmir'de iğrenç iddia! Sucu idrarını damacanaya yaptı

İzmir'de iğrenç iddia! Sucu idrarını damacanaya yaptı

Afyonkarahisar'daki tren kazası güvenlik kamerasında

Afyonkarahisar'daki tren kazası güvenlik kamerasında

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Koronavirüs salgınını ilk bilen doktor hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınını ilk bilen doktor hayatını kaybetti

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Çin'de babası karantinaya alınan engelli çocuk hayatını kaybetti

Çin'de babası karantinaya alınan engelli çocuk hayatını kaybetti

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hafter milisleri, Mitiga Havalimanı’nı hedef aldı! Uçuşlar durduruldu

Hafter, havalimanını hedef aldı!

Koronavirüsün çıkış noktasında alarm! Kapı kapı dolaşıyorlar

Koronavirüsün çıkış noktasında alarm! Kapı kapı dolaşıyorlar

Kızını reşit olmadan evlendirdiği için hapis cezası aldı

Kızını reşit olmadan evlendirdiği için hapis cezası aldı

67 yaşındaki kayıp kanocu denizde sürüklenirken kurtarıldı

67 yaşındaki kayıp kanocu denizde sürüklenirken kurtarıldı

ABD'yi fırtına vurdu: 5 ölü

ABD'yi fırtına vurdu: 5 ölü

Bilim dünyası şaşkın! Bir anda karanlığa gömüldü!

Bilim dünyası şaşkın! Bir anda karanlığa gömüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.