Şam'a Giden Uçak Saldırı Tehdidi Nedeniyle Acil İniş Yaptı

Şam’a gitmek üzere Tahran’dan havalanan yolcu uçağı, Suriye hava savunma sistemlerinin açtığı ateşin isabet etmemesi için Suriye’de Rusya’nın kontrolündeki Hmeymim Hava Üssü’ne acil iniş yaptı.

Interfax ve diğer Rus haber ajanslarına göre Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, Suriye güçlerinin, İsrail’in Suriye’deki hedeflere yönelik saldırılarına yanıt verdiğini söyledi. Bundan bir ay önceyse Ukrayna International Havayolları’na ait bir yolcu uçağı, Tahran’dan havalandıktan kısa süre sonra İran’ın yanlışlıkla vurması sonucu düşmüş, uçaktaki 176 yolcu ve mürettebat yaşamını yitirmişti.

Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail’in Suriye’nin güneyindeki askeri hedeflere attığı füzelerini Şam semalarında etkisiz hale getirdiğini açıkladı. İsrail ise herhangi bir açıklama yapmayı reddetti.

Airbus A310 tipi yolcu uçağı Şam Uluslararası Havalimanı’na iniş için alçalmaya başladığı sırada en yakın hava sahası olan Lazkiye yakınındaki Hmeymim Hava Üssü’ne yönlendirildi. Hmeymim Hava Üssü, Rus Ordusu’nun kontrolünde.