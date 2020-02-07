Şam'a Giden Uçak Saldırı Tehdidi Nedeniyle Acil İniş Yaptı

Şam’a gitmek üzere Tahran’dan havalanan yolcu uçağı, Suriye hava savunma sistemlerinin açtığı ateşin isabet etmemesi için Suriye’de Rusya’nın kontrolündeki Hmeymim Hava Üssü’ne acil iniş yaptı.
Interfax ve diğer Rus haber ajanslarına göre Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, Suriye güçlerinin, İsrail’in Suriye’deki hedeflere yönelik saldırılarına yanıt verdiğini söyledi. Bundan bir ay önceyse Ukrayna International Havayolları’na ait bir yolcu uçağı, Tahran’dan havalandıktan kısa süre sonra İran’ın yanlışlıkla vurması sonucu düşmüş, uçaktaki 176 yolcu ve mürettebat yaşamını yitirmişti.
Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail’in Suriye’nin güneyindeki askeri hedeflere attığı füzelerini Şam semalarında etkisiz hale getirdiğini açıkladı. İsrail ise herhangi bir açıklama yapmayı reddetti.
Airbus A310 tipi yolcu uçağı Şam Uluslararası Havalimanı’na iniş için alçalmaya başladığı sırada en yakın hava sahası olan Lazkiye yakınındaki Hmeymim Hava Üssü’ne yönlendirildi. Hmeymim Hava Üssü, Rus Ordusu’nun kontrolünde.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, uçağın hangi havayoluna ait olduğunu açıklamadı. Ancak Flight Radar kaynaklı veriye göre Irak’ın Necef kentinden gelen bir uçak, Şam’dan Hmeymim’e yönlendirildi. Bu uçak, Amerika’nın 2016’da Esat rejimini desteklemek için savaşçı, silah ve teçhizat nakliyesi yaptığı gerekçesiyle yaptırım uygulamaya başladığı Suriye havayolu Cham Wings’e ait.
Şam ya da Lazkiye’den gelen ve gece geç saatlerde iniş yapan uçuşlar, tarifelerde yer almıyor. İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi Şam’dan Amerika’nın hava saldırısı sonucu öldürüldüğü Bağdat’a getiren uçak da Cham Wings’e aitti.
İsrail, İran’ın Suriye’deki varlığını sona erdirmek amacıyla İran destekli milis hedefleri bombalıyor. Igor Konaşenkov, İsrail’i, Suriye hava savunma sistemini bertaraf etmek için sivil uçakları kullanmakla suçladı. Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail’in savaş misyonlarına yanıt vermesini engellemekle suçlayan Konaşenkov, bunun İsrail Hava Kuvvetleri’nin karakteristik özelliği haline geldiğini söyledi.
Konaşenkov, “İsrailli stratejistlerin bu gibi operasyonları yüzlerce masum insanın hayatıyla kumar oynuyor” dedi.
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