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Saman balyaları arasında 215 kilo esrar ele geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 18:34 | Son Güncelleme

BATMAN'da polis tarafından yapılan yol kontrolü sırasında durdukları kamyonda saman balyalarının arasında 215 kilo esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Saman balyaları arasında 215 kilo esrar ele geçti

BATMAN, (DHA)- BATMAN'da polis tarafından yapılan yol kontrolü sırasında durdukları kamyonda saman balyalarının arasında 215 kilo esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen kamyonu durdurdu. Kamyonda yapılan aramada saman balyalarının arasına gizlenmiş 215 kilo esrar ele geçirildi. Esrara el konulurken, kamyon şoförü gözaltına alındı.

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