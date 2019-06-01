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Saman balyaları tarla yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 17:36 | Son Güncelleme

BURSA'nın Orhangazi ilçesindeki bir tarlada saman balyalarında çıkan yangın, yaklaşık 5 dönüm alanı küle döndürdü.  Orhangazi-İznik Karayolu Torsu Tesisleri yakınındaki tarla içinde bulunan saman balyalarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Saman balyaları tarla yaktı

Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ(Bursa),(DHA) - BURSA'nın Orhangazi ilçesindeki bir tarlada saman balyalarında çıkan yangın, yaklaşık 5 dönüm alanı küle döndürdü.
Orhangazi-İznik Karayolu Torsu Tesisleri yakınındaki tarla içinde bulunan saman balyalarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, alevlerin rüzgarın etkisiyle kuru otlar ve ot balyalarını tutuşturmasıyla hızla büyüdü. Yaklaşık 5 dönümlük alanda etkili olan yangına Orhangazi Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti. Yangın arazinin yanında bulunan seralara sıçramadan kontrol altına alındı.
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Saman balyaları tarla yaktıSaman balyaları tarla yaktıSaman balyaları tarla yaktıSaman balyaları tarla yaktı

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