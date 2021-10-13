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  4. Saman balyalarını karıştırdıkça deste deste paraya ulaştılar

Saman balyalarını karıştırdıkça deste deste paraya ulaştılar

13.10.2021 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, saman balyalarının arasına saklanan ve çalıntı olduğu belirlenen 139 bin lira, 8 adet çek ve 4 senet bulundu.

Saman balyalarını karıştırdıkça deste deste paraya ulaştılar

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Yenişehir ilçesi Çayırlı Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerinde hırsızlık olduğu ihbarını alarak harekete geçti.

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HER ŞEYİ İTİRAF ETTİLER

Ekipler, yapılan araştırma neticesinde hırsızlık öncesi, M.B. ve M.Ç. isimli şahısların söz konusu işletmeye keşif maksatlı geldiklerini tespit etti. Şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler M.Ç. ve M.B., birlikte kasayı açarak çıkan paraları M.B. isimli şahsa ait olan samanlıktaki saman balyalarının arasına sakladıklarını itiraf etti.

139 BİN 155 LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Saman balyaları arasında yapılan aramada toplamda 139 bin 155 lira, 8 adet çek, 4 adet senet ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (İHA)

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Bursa
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