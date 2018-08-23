Saman balyası yüklerken üzerine yıldırım düşüp, öldü

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI,(Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde traktörüne saman balyası yüklerken üzerine yıldırım düşen Ahmet Taş (50), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Tavşanlı ilçesine bağlı Çamalan köyünde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Ahmet Taş, kendisine ait tarlada traktörüne saman balyalarını yüklerken üzerine yıldırım düştü. Ağır yaralanan Taş, yakınlarının çağırdığı ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Ahmet Taş, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

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