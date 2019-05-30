Saman balyası yüklü traktör dereye devrildi: 1 ölü

Ayhan AKKAYA/BİGA(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde saman yüklü traktör dere yatağında devrildi. Traktörün römorkunda bulunan Süleyman Çetinkol (51), saman balyalarının üzerine devrilmesi sonucu suda boğuldu.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Biga'ya bağlı Hoşoba köyünde meydana geldi. Erol Şener (52) beraberindeki Süleyman Çetinkol ile tarladan yüklediği saman balyaları köye götürmek için traktörle hareket etti. Şener'in kullandığı 17 SP 828 plakalı traktör dere yatağından geçtiği sırada devrildi. Bu esnada römorkta bulunan saman balyaları Süleyman Çetinkol'un üzerine düştü. Saman balyalarının altında kalan Çetinkol, derede boğuldu. Olayın ardından jandarma tarafından sürücü Erol Şener gözaltına alındı. Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Çetinkol'un cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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