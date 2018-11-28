HABER

Saman balyasından tatil evi yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 12:12 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Germencik ilçesine yerleşen Avustralyalı Jason Noble (48) ve Türk eşi Sirem Noble'nin (48), Avrupa'da gördükleri saman balyalı butik otelden esinlenerek yaptıkları tatil evleri ilgi çekiyor.

Saman balyasından tatil evi yaptılar

Burhan CEYHAN/GERMENCİK (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Germencik ilçesine yerleşen Avustralyalı Jason Noble (48) ve Türk eşi Sirem Noble'nin (48), Avrupa'da gördükleri saman balyalı butik otelden esinlenerek yaptıkları tatil evleri ilgi çekiyor. Her biri 100 metrekare alana yapılan evlerin günlük ücretinin 35 euro olduğu belirtildi.
İngiltere'de tanışarak birbirine âşık olan ve 1999 yılında evlenen Avustralyalı Jason Noble ile eşi Sirem Noble, 3 yıl önce Türkiye'ye yerleşti. Aydın'ın Germencik ilçesi Hıdırbeyli Mahallesi'nde 10 dönüm arazi satın alan çift, buraya Avrupa'da gördükleri saman balyalı butik otellerden esinlenerek tatil evleri yapmaya karar verdi. Her biri 100 metrekare alana, ahşap malzeme ve saman balyalarından yapılan 3 ev hizmete girdi. Dördüncü evin yapımı sürerken, bir evin maliyetinin 100 bin TL'yi bulduğu belirtildi. Butik evin günlük kiralama bedelinin ise 35 euro olduğu kaydedildi.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirip, İngilizce öğrenmek için İngiltere'ye gittiğinde eşiyle tanışıp evlendiğini belirten Sirem Noble, "Yurda dönme kararı aldık. Değişik bölgelerde yer aradık. Birçok turistik yere yakın olan Germencik'e yerleşmeye karar verdik. 2015 yılında arazimizi aldıktan sonra ilk binamızı yaptık. Daha sonra da diğer binaları tamamladık. Bu saman balyalı evi yapmaktaki amacımız şudur; Beton ve tuğla binaların sağlığa zararlı olduğunu biliyoruz. Doğal bir şey yapalım istedik. Tamamen ahşap ve saman balyasından sağlığa çok faydalı birer bina yaptık" dedi.
Eşini çok sevdiğini belirten Jason Noble de, "Avustralya ve Türkiye'de çok iyi bir hava var. Türkiye çok güzel, insanları ve arkadaşlığı güzel. Yemekleri ve havası çok güzel. Ben burada çok mutluyum. 15 yıl İngiltere'de yaşadım. Oraya çok yağmur yağıyordu, yeter, dedim. Buraya yerleştik" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Saman balyasından tatil evi yaptılarSaman balyasından tatil evi yaptılarSaman balyasından tatil evi yaptılarSaman balyasından tatil evi yaptılar

En iyisi orada yetişiyor! Lezzetli olsun diye...En iyisi orada yetişiyor! Lezzetli olsun diye...
Otoyol çalışmasında beton blok düştüOtoyol çalışmasında beton blok düştü
Freni boşalan kamyon 9 araca çarptıFreni boşalan kamyon 9 araca çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fuhuş rezaleti! Basılan binanın üst katından gelen ses polisi alarma geçirdi

Fuhuş rezaleti! Basılan binanın üst katından gelen ses polisi alarma geçirdi

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşinden iddialara yanıt! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşinden iddialara yanıt! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

İlginizi Çekebilir

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

İstanbul Boğazı orkoz nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Erdoğan 'önemli kararlar alacağız' demişti! Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Erdoğan 'önemli kararlar alacağız' demişti! Sona erdi

Bu kez 'Soğan stokçuları' anlattı: Gözlerimize inanamadık

Bu iddia doğruysa... Bu kez 'stokçular' anlattı: İnanamadık

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medyayı sallayan soğan paylaşımı

Resmi hesaptan paylaşıldı, sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gebze'de yapımı süren viyadük çöktü! İşçiler enkaz altında

Gebze'de yapımı süren viyadük çöktü!

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Muhammed Kaya öldürüldü

Muhammed Kaya öldürüldü

Başkentte bakanlık çalışanlarına operasyon!

Başkentte bakanlık çalışanlarına operasyon!

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Bakan Pakdemirli'den "ambalajsız ürün" uyarısı

Bakan Pakdemirli'den "ambalajsız ürün" uyarısı

Son dakika! KPSS sonuçları açıklandı! İşte KPSS Ön Lisans sonuçları sorgulama ekranı

Binlerce genç bunu bekliyordu! Açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.