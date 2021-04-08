Saman nezlesi belirtileri nedir, tedavisi var mı?

İlkbaharın gelmesiyle görülmeye başlayan mevsimsel alerjik rinitin en sık rastlanan alerjik hastalıklardan biri olduğunu aktaran Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Arslanhan, “Saman nezlesinde alerjik reaksiyona neden olan madde ya da maddeler 'alerjen' olarak tanımlanır. Saman nezlesi olmayanların çoğunluğu için bu maddeler alerjenler değildir. Çünkü bağışıklık sistemi onlara tepki göstermez” dedi.

HER YAŞTA GÖRÜLÜYOR

Hastalığın özellikle alerjik yatkınlığı olan kişilerde daha sık görüldüğünü anlatan Dr. Arslanhan, “Hastalık küçük yaşlarda ortaya çıkabileceği gibi ileri yaşlarda da görülebilir. Genellikle ömür boyu sürse de ileri yaşlarda şiddeti azalabilir. Kendiliğinden geçme ihtimali ise oldukça düşüktür. Alerjik rinit teşhisinde hastanın yaşı, hangi ortamlarda şikayetlerinin arttığı, daha önce kullandığı ilaçlara ve özellikle ailesinde alerjisi olan kimse olup olmadığına mutlaka bakılmalıdır. Alerji genetik bir hastalık olduğundan ailede başka bireylerde de olması tanı konmasında etkendir. Hastanın öyküsü ve muayene bulguları alerjiyi düşündürüyorsa, alerji testleri uygulanır. Bu testler deri testleri ve kanda alerjenlerin incelenmesi şeklindedir” diye konuştu.

Dr. Murat Arslanhan, özellikle alerji tedavisine cevap vermeyen kişilerde detaylı burun muayenesi, çocuklarda geniz eti, erişkin hastalarda ise kıkırdak eğriliği, burun polipleri ve sinüzit olup olmadığının da araştırılması gerektiğini kaydetti.