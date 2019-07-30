Saman yüklü kamyon alev alev aldı

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Çepni köyünde saman yüklü kamyon, elektrik tellerine temas etti. Bir anda alev topuna dönün kamyon, kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Çepni köyü Siyfan Mahallesinde sürücüsü öğrenilemeyen saman yüklü kamyon, elektrik tellerine temas etti. Bir anda alev topuna dönen saman yüklü kamyona Çatalzeytin Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınabilen yangında kamyon tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.



