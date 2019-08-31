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Saman yüklü kamyon alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 12:52 | Son Güncelleme

Mersin’de seyir halindeyken alev alan saman yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre, Hasan K.

Saman yüklü kamyon alev alev yandı

Mersin’de seyir halindeyken alev alan saman yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Hasan K. yönetimindeki 31 ZC 826 plakalı kamyon, Gülnar-Mut karayolu üzerinde seyir halindeyken kasasındaki samanların henüz bilinmeyen bir nedenle alev alması sonucu yanmaya başladı. Yangına Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleriyle birlikte Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralananın olmadığı bildirildi.

Saman yüklü kamyon alev alev yandı

Saman yüklü kamyon alev alev yandı

Saman yüklü kamyon alev alev yandı

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