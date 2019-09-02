HABER

Saman yüklü kamyon alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 19:52 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Sumbas ilçesi Köseli köyünde yol kenarında yakılan ateşten kıvılcımların sıçradığı balya yüklü kamyon alev alev yandı.Edinilen bilgiye göre, Sumbas ilçesi Köseli köyünde saman balyaları yüklendikten sonra ana yola çıkan Serdar Doğan idaresindeki 01 RC879 plakalı kamyon, iddiaya göre seyir halindeyken yol kenarında yakılan ateşten kıvılcımların sıçraması ile yanmaya başladı.

Saman yüklü kamyon alev alev yandı

Osmaniye’nin Sumbas ilçesi Köseli köyünde yol kenarında yakılan ateşten kıvılcımların sıçradığı balya yüklü kamyon alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre, Sumbas ilçesi Köseli köyünde saman balyaları yüklendikten sonra ana yola çıkan Serdar Doğan idaresindeki 01 RC879 plakalı kamyon, iddiaya göre seyir halindeyken yol kenarında yakılan ateşten kıvılcımların sıçraması ile yanmaya başladı. Balyaların tutuşmasıyla yangın kısa sürede kamyonu sardı. Alevlere ilk müdahaleyi köylüler yaparken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 130 saman balyası kül olurken, kamyon kullanılamaz hale geldi.

Saman yüklü kamyon alev alev yandı

Bir günde ikinci yılan vakası! Bölgede tedirginliğe neden oldu!Bir günde ikinci yılan vakası! Bölgede tedirginliğe neden oldu!
Kavşakta otomobil ile motosiklet çarıştı: 2 yaralıKavşakta otomobil ile motosiklet çarıştı: 2 yaralı
Balıkesir'de orman yangınıBalıkesir'de orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Demirtaş hakkında tahliye kararı!

Demirtaş hakkında tahliye kararı!

81 ile gönderildi! Belgeleri iptal edilecek

81 ile gönderildi! Belgeleri iptal edilecek

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

G.Saray onu KAP'a bildirdi

G.Saray onu KAP'a bildirdi

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Otomobil bagajında yaralı bulunmuştu, hastanede hayatını kaybetti!

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.