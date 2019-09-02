Saman yüklü kamyon alev alev yandı

Osmaniye’nin Sumbas ilçesi Köseli köyünde yol kenarında yakılan ateşten kıvılcımların sıçradığı balya yüklü kamyon alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Sumbas ilçesi Köseli köyünde saman balyaları yüklendikten sonra ana yola çıkan Serdar Doğan idaresindeki 01 RC879 plakalı kamyon, iddiaya göre seyir halindeyken yol kenarında yakılan ateşten kıvılcımların sıçraması ile yanmaya başladı. Balyaların tutuşmasıyla yangın kısa sürede kamyonu sardı. Alevlere ilk müdahaleyi köylüler yaparken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 130 saman balyası kül olurken, kamyon kullanılamaz hale geldi.



