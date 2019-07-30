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Saman yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 18:08 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesine bağlı Sarımbey köyünde meydana geldi.

Kırıkkale’de saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesine bağlı Sarımbey köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ö. idaresindeki 18 AC 601 plakalı saman yüklü kamyon, virajı alamayarak devrildi. Yoldan geçen vatandaşlar, kazada yaralanan sürücüyü aracın içinden çıkartmak için yardımcı oldu. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri yaralı sürücüyü Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan sürücü İ.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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