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Saman yüklü kamyon yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 06:34 | Son Güncelleme

 ANKARA'da seyir halindeki saman yüklü kamyon, motor kısmından çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA) - ANKARA'da seyir halindeki saman yüklü kamyon, motor kısmından çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Yozgat'tan İzmir'e saman taşıyan Özkan Gülbaş hakimiyetindeki 06 FA 4255 plakalı kamyon, saat 04.00 sıralarında Mevlana Bulvarı Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi (AŞTİ) önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Gülbaş, şoför kabinine dolan dumanı fark ederek, kamyondan indi ve itfaiyeyi aradı. Bu sırada giderek büyüyen alevler de kasadaki saman balyalarını tutuşturdu. Gelen itfaiye ekipleri, kamyondaki yangına müdahale etti. Polis ekipleri, Mevlana Bulvarı'nın Gölbaşı yönünü araç trafiğine kapattı ve bulvardaki kalabalığı kamyondan uzaklaştırdı. Yarım saatlik müdahaleyle yangını kontrol altına alan itfaiye erleri, saman balyalarını dağıtarak bir süre daha soğutma çalışması yaptı. Kamyonun kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

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Saman yüklü kamyon yandıSaman yüklü kamyon yandı
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