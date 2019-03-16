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Saman yüklü kamyon yola devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 19:31 | Son Güncelleme

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde saman yüklü kamyon yola devrildi.Edinilen bilgiye göre, Ali Eratan yönetimindeki 61 K 5187 plakalı saman yüklü kamyon, Değirmendere Mahallesi’nde yağmur nedeniyle kayganlaşan virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde saman yüklü kamyon yola devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Ali Eratan yönetimindeki 61 K 5187 plakalı saman yüklü kamyon, Değirmendere Mahallesi’nde yağmur nedeniyle kayganlaşan virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yan yatan kamyonda bulunan sürücü Ali Eratan ve Turan Eratan kazadan yara almadan kurtulurken, Karadeniz Sahil Yolu’na bağlanan tek şeritli yolda uzun kuyruklar oluştu. Kamyondan yola saçılan saman balyaları nedeniyle trafiğe kapanan yol vatandaş ve polislerin çalışmasıyla kısa sürede trafiğe açıldı.

Saman yüklü kamyon yola devrildi

Saman yüklü kamyon yola devrildi

Saman yüklü kamyon yola devrildi

Saman yüklü kamyon yola devrildi

Saman yüklü kamyon yola devrildi

Saman yüklü kamyon yola devrildi

Saman yüklü kamyon yola devrildi

Saman yüklü kamyon yola devrildi

Saman yüklü kamyon yola devrildi

Saman yüklü kamyon yola devrildi

Saman yüklü kamyon yola devrildi

Saman yüklü kamyon yola devrildi

Saman yüklü kamyon yola devrildi

Saman yüklü kamyon yola devrildi

Saman yüklü kamyon yola devrildi

Saman yüklü kamyon yola devrildi

Saman yüklü kamyon yola devrildi
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