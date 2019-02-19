HABER

Saman yüklü kamyonda 176 kilo esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 10:42 | Son Güncelleme

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda saman yüklü kamyonda satışa hazır vaziyette 176 kilo 340 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, bir şüpheli şahsın elinde bulundurduğu uyuşturucu maddeleri Gaziantep’e sevk etmek amacı ile araç kiraladığı bilgisi alındığı belirtildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda saman yüklü kamyonda satışa hazır vaziyette 176 kilo 340 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, bir şüpheli şahsın elinde bulundurduğu uyuşturucu maddeleri Gaziantep’e sevk etmek amacı ile araç kiraladığı bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, "Plaka bilgileri tespit edilen kamyon 18 Şubat 2019 Pazartesi günü Lice - Diyarbakır karayolunda durdurulmuş ve narkotik köpeklerinin tepki vermesi sonucu araç detaylı inceleme amacı ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’na getirilmiştir. Yapılan adli arama faaliyeti neticesinde saman balyaları arasına gizlenmiş satışa hazır vaziyette 176 kilo 340 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi ve alınan talimat uyarınca, ele geçirilen uyuşturucu madde muhafaza altına alınmış, olayla iltisaklı 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.

12 bin kilometre uzakta şaşırtan manzara! 12 bin kilometre uzakta şaşırtan manzara!
Metrelerce kuyruk oluştu! Bakın ne için sıraya girdilerMetrelerce kuyruk oluştu! Bakın ne için sıraya girdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Böyle sokağa indiler! Herkes bu kararı konuşuyor

Böyle sokağa indiler! Herkes bu kararı konuşuyor

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Çukur'a sürpriz transfer! Cumali aşık mı oluyor?

Çukur'a sürpriz transfer! Cumali aşık mı oluyor?

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

12 yıllık sır cinayet çözüldü

12 yıllık sır cinayet çözüldü

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar 'ilk kez karşılaştık' dedi

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.