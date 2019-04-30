Saman yüklü kamyonet rampayı çıkarken arka 2 tekerinin üzerinde kaldı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde rampayı çıkmak isteyen saman yüklü kamyonet arka iki tekerinin üzerinde kaldı.

Kazım Apaydın'ın kullandığı 09 PZ 628 plakalı kamyonetin, Zeytinköy Mahallesinde rampadan çıkarken aşırı yükten dolayı bir anda ön tarafı yükseldi.

Olduğu yerde duran araç böylece arkadaki iki tekerlek üzerinde kaldı. Çevreden olayı görenlerin dikkatini çeken olayda şoför ve yanındaki 2 kişi yaralanmadan kurtuldu.

Çekici yardımıyla dört teker üzerine getirilen kamyonet, yüklerin bir kısmının indirilmesinden sonra yoluna devam etti.

