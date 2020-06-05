Saman yüklü kamyonun devrilme anı güvenlik kamerasında

Kaza, Fırat Mahallesi feribot kavşağında meydana geldi. Kamil A. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen saman yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun viraja hızla girerek devrildiği, yol kenarında servis bekleyen bir vatandaşın ise kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

İŞÇİLER BAŞKA KAMYONA YÜKLEDİ

Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, trafik yaklaşık 1 saat tek şeritten sağlandı. Devrilen kamyon çekiciyle sanayiye çekilirken, yola savrulan samanlar işçiler tarafından başka bir kamyona yüklenerek kaldırıldı.

'BU KAZALAR SÜREKLİ YAŞANIYOR'

Kazayı gören iş yeri sahibi Medet Güzen, bu kavşakta sık sık kaza yaşandığını belirterek, bölgeye trafik ışığı konulmasını istedi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

