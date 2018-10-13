Saman yüklü TIR hareket halindeyken yandı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, hareket halinde alev alan saman yüklü TIR, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Siverek-Diyarbakır karayolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Diyarbakır yönünden ilçe istikametine giden Mehmet Şirin Çetinbaş yönetimindeki 21 TB 879 plakalı saman yüklü TIR'ın ön bölümü, henüz bilinmeyen nedenle aniden alev aldı. Sürücü Çetinbaş, TIR'ı sağa çekip, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından söndürdü. Yangında TIR kullanılamaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı.

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