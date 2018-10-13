Saman yüklü TIR hareket halindeyken yandı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, hareket halinde alev alan saman yüklü TIR, yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olay, gece saatlerinde Siverek-Diyarbakır karayolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Diyarbakır yönünden ilçe istikametine giden Mehmet Şirin Çetinbaş yönetimindeki 21 TB 879 plakalı saman yüklü TIR'ın ön bölümü, henüz bilinmeyen nedenle aniden alev aldı. Sürücü Çetinbaş, TIR'ı sağa çekip, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından söndürdü. Yangında TIR kullanılamaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması
Canlı yayında sürpriz karar: Partisinden istifa etti
Devlet Bahçeli'den Brunson'ın tahliye kararının ardından flaş sözler
Dikkat: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli olacak
Kan donduran itiraflar! Hastanede tecavüz edildi...
Brunson kararı sonrası Türkiye-ABD arasında ilk görüşme!
Rahip Brunson kararını dünya böyle gördü!
Cinsel ilişkiye zorlayan eski kocasını öldürmüştü! Flaş gelişme
Facebook 40 milyon kişinin hesabını kapattı
Poems sendromu sonu oluyordu! 29 kiloya kadar düştü, konuşamaz hale geldi ama...
Çinlilerin yeni oyuncağı ortaya çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum