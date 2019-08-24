HABER

Saman yüklü tır yandı, alevler ormana sıçradı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 15:06 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde saman balyası yüklü tırda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ünal idaresindeki 26 BF 831 plakalı saman balyası yüklü tır, Hasanlar-Kabaklar köy yolunun Dutağacı Köprüsü Mevkiinde üzerindeki saman balyalarının yüksek olması yüzünden elektrik hatlarına çarparak ateş aldı.

Saman yüklü tır yandı, alevler ormana sıçradı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde saman balyası yüklü tırda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ünal idaresindeki 26 BF 831 plakalı saman balyası yüklü tır, Hasanlar-Kabaklar köy yolunun Dutağacı Köprüsü Mevkiinde üzerindeki saman balyalarının yüksek olması yüzünden elektrik hatlarına çarparak ateş aldı. Şoför Mustafa Ünal’ın ihbarı üzerine olay yerine intikal eden Hisarcık Orman İşletme Şefliği ve Hisarcık İtfaiyesi’ne ait ekipler ormanlık alana da sıçrayan yangını söndürdü. Olayda, 200 metrekarelik ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
Kamyon şoförü Mustafa Ünal, her zaman bu yöreden saman sardığını, yol yapım çalışmaları esnasında yol seviyesinin yükselmesi yüzünden aracının elektrik direğine takıldığını söyledi.
Yangın sonucu tır ve üzerindeki 610 saman balyası tamamen yanarken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Saman yüklü tır yandı, alevler ormana sıçradı

Saman yüklü tır yandı, alevler ormana sıçradı

Saman yüklü tır yandı, alevler ormana sıçradı

Bursa'nın saklı cenneti büyülüyor!Bursa'nın saklı cenneti büyülüyor!
Dikili açıklarında göçmen mesaisiDikili açıklarında göçmen mesaisi
Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralıMotosikletler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 1 polis şehit...

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 1 polis şehit...

'Senin eski sevgilin, benim kardeşimdir'

'Senin eski sevgilin, benim kardeşimdir'

Dilmen'den flaş N'Koudou iddiası!

Dilmen'den flaş N'Koudou iddiası!

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.