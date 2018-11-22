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Saman yüklü TIR'dan 45 bin paket kaçak sigara çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 10:26 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, Şırnak’tan gelen saman yüklü TIR'da, piyasa değeri 500 bin TL olan 45 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Saman yüklü TIR'dan 45 bin paket kaçak sigara çıktı

Yavuz YILMAZİNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, Şırnak’tan gelen saman yüklü TIR'da, piyasa değeri 500 bin TL olan 45 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri bir ihbar üzerine Ankara yönünden İnegöl'e giriş yönündeki Rehber Asayiş Uygulama noktasında Ramazan Bağlan yönetimindeki 33 CSB 98 plakalı TIR'ı durdurdu. TIR’a öncülük yaptığı öğrenilen ve içerisinde Mehmet Kösen ve İsmail Tokak'ın yer aldığı 33 AGB 388 plakalı özel otomobil de durduruldu. Ekipler tarafından TIR, Gemlik’te bulunan Gümrük Müdürlüğü'ndeki X-RAY cihazına sokuldu. Chazda çekilen görüntüler ile birlikte TIR’da bulunan özel bir bölmedeki yaklaşık 45 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Maddi değeri yaklaşık 500 bin TL olduğu öğrenilen kaçak sigaraların Şırnak’tan yüklenip Bursa’ya götürüldüğü öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Saman yüklü TIR'dan 45 bin paket kaçak sigara çıktıSaman yüklü TIR'dan 45 bin paket kaçak sigara çıktıSaman yüklü TIR'dan 45 bin paket kaçak sigara çıktıSaman yüklü TIR'dan 45 bin paket kaçak sigara çıktı

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