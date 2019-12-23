HABER

Samandağ-Arsuz yolu 2.5 saatten 40 dakikaya düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 17:48 | Son Güncelleme

Hatay’ın Samandağ ve Arsuz ilçeleri arasındaki bağlantıyı 2.5 saatten, 40 dakikaya düşüren kıyı şeridi yolunun tanıtımı gerçekleşti.

Hatay’ın Samandağ ve Arsuz ilçeleri arasındaki bağlantıyı 2.5 saatten, 40 dakikaya düşüren kıyı şeridi yolunun tanıtımı gerçekleşti. Hatay Valisi Rahmi Doğan, 3 yılda zor tamamlanabilecek yolu sadece 7 ayda bitirdiklerini söyledi.
Hatay’ın şehir merkezi Antakya’dan, İskenderun ve Arsuz ilçelerine ulaşımı kolaylaştırmak için gerçekleştirilen Samandağ-Arsuz yolunun tanıtımı yapıldı. 26 kilometrelik kıyı şeridi yolunun tanıtımını gerçekleştiren Hatay Valisi Rahmi Doğan, yolun yapımının zor ve meşakkatli bir iş olduğunu vurguladı. Vali Doğan, “Bugün Samandağ-Arsuz arasındaki yolu hep birlikte geçmek için bir araya geldik. Çevlik’ten de girişimizi yaptık. Yolumuz toplam 26 kilometre ve 20 dakika sonra da inşallah Kaleköy’e ulaşmış olacağız. Tabi bu yolun yapımı gerçekten meşakkatli ve zor bir kararla oldu. Bu kararı almamızda bize destek olan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Çünkü bu riskin altına girmek, bu maliyetin altına girmek onlardan almış olduğumuz cesaretle oldu” dedi.
Yolun tamamlandığını söyleyen Vali Doğan, 15 gün içerisinde asfalt çalışmalarının da tamamlanacağını ifade etti. Vali Doğan, “Yolumuzu da tamamlamış vaziyetteyiz. Sadece asfaltı kaldı. Bunun da kararını birlikte vereceğiz az sonra. Bugün başlarsak 15 gün sonra da asfaltını bitirmiş olacağız. 26 kilometrelik bu yolumuzda, proje aşamasındayken 42 tane menfez öngörmüştük ancak yapmış olduğumuz menfez sayısı 74’e ulaştı. Bunun sebebi görmüş olduğunuz dağların yıkımında öngörülmeyen suların çıkmasıydı. Bu suların tamamını da menfeze almak zorundaydık. Bu yolun yapımı için asgari 3 yıllık bir süre gerekiyordu. Biz büyük bir gayret göstererek, bu yolu 7 aylık bir süre içerisinde tamamladık. İnşallah hayırlı uğurlu olur diye temenni ediyorum. Hatay bu yolu yıllardır bekliyordu. Bugün bu yol bize, buradaki heyete nasip oldu. İnşallah kazasız, belasız, sıkıntısız güzel günlerde gidilir gelinir. Memleketimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
Tanıtım gezisine, Vali Rahmi Doğan’ın yanı sıra Hatay Milletvekilleri; Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi, Sabahat Özgürsoy Çelik, İsmet Tokdemir, Mehmet Güzelmansur, Serkan Topal, Suzan Şahin, Lütfi Kaşıkçı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Vali Yardımcısı Yusuf İzci, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Alb. Uğur Ertekin, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Kd. Bnb. Oğuz Emre Çiçek, İlçe Belediye Başkanları, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz ile Kurum İl Müdürleri katıldı.

'Rauf Denktaş'ın yeğeniyim' dedi, gerçek şoke etti 'Rauf Denktaş'ın yeğeniyim' dedi, gerçek şoke etti
’Kıran 10’ operasyonunda silah ve mühimmat bulundu’Kıran 10’ operasyonunda silah ve mühimmat bulundu
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden atık su arıtma tesisi açıklamasıMuğla Büyükşehir Belediyesi'nden atık su arıtma tesisi açıklaması
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Fenerbahçe'de flaş istifa!

Fenerbahçe'de flaş istifa!

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Rifat Serdaroğlu öncülüğünde yeni bir parti mi kuruluyor?

Rifat Serdaroğlu öncülüğünde yeni bir parti mi kuruluyor?

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sır oldular! Araçları terk edilmiş halde bulundu

Sır oldular! Araçları terk edilmiş halde bulundu

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Barış Pınarı Bölgesi’nde kanlı saldırı

MSB duyurdu! Kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme!

Son dakika: Bakırköy'de Berhan Tamalan'ı bıçakladığı iddia edilmişti! Yakalama kararı çıkarıldı

Sokak ortasında dehşet! Flaş gelişme

Van'da belediye otobüsü ile kamyon çarpıştı! Yaralılar var

Belediye otobüsü, kamyonla çarpıştı: Yaralılar var

İstanbul Beşiktaş'ta denizcilik lisesinde şok! Balık ağına sarılı ceset bulundu

Denizcilik lisesinde şok! Balık ağına sarılı ceset bulundu

Denizli'de fırtına ve sağanak hayatı felç etti

Denizli'de fırtına ve sağanak hayatı felç etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.