Samandağ'da 28 kaçak yakalandı

Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Samandağ ilçesinden, Güney Kıbrıs'a tekneyle gitmeye hazırlanan Suriyeli 28 kaçak yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekiplerinin dün gece gerçekleştirdiği operasyonda, Suriye uyruklu 28 kaçak yakalandı. Kaçakların Konacık mevkiinden Güney Kıbrıs'a tekneyle gitmek için hazırlık yaptığı belirlendi. Kaçaklar, sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
FOTOĞRAFLI
Okul bahçesine girdi, polis vurarak öldürdü!
‘Gel bakalım buraya seni tecavüz eden kim’
Ünlü doktor Salih Mertan intihar etti!
'Müstehcen fotoğraflarını yayarım' diye tehdit edip...
Kaybettiği annesini unutamayınca bu hale geldi
Yolcu annenin sütü bitti, uçaktaki bebeği hostes emzirdi
AK Parti'de kulisleri hareketlendiren yerel seçim iddiası!
MHP'nin İstanbul adayı kim olacak?
Milyonları ilgilendiriyor! Sonuçlar açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum