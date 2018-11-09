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Samandağ'da 28 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 15:07 | Son Güncelleme

HATAY’ın Samandağ ilçesinden, Güney Kıbrıs'a tekneyle gitmeye hazırlanan Suriyeli 28 kaçak yakalandı.

Samandağ'da 28 kaçak yakalandı

Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Samandağ ilçesinden, Güney Kıbrıs'a tekneyle gitmeye hazırlanan Suriyeli 28 kaçak yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekiplerinin dün gece gerçekleştirdiği operasyonda, Suriye uyruklu 28 kaçak yakalandı. Kaçakların Konacık mevkiinden Güney Kıbrıs'a tekneyle gitmek için hazırlık yaptığı belirlendi. Kaçaklar, sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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Samandağ'da 28 kaçak yakalandı

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