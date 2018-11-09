Samandağ'da 28 kaçak yakalandı

Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Samandağ ilçesinden, Güney Kıbrıs'a tekneyle gitmeye hazırlanan Suriyeli 28 kaçak yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekiplerinin dün gece gerçekleştirdiği operasyonda, Suriye uyruklu 28 kaçak yakalandı. Kaçakların Konacık mevkiinden Güney Kıbrıs'a tekneyle gitmek için hazırlık yaptığı belirlendi. Kaçaklar, sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Trump çok tartışılan kararı onayladı
Ziya Selçuk'un ziyareti sırasında dikkat çeken an!
3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı
Atilla Taş tutuklandı
Ofis basıp dehşet saçan kızlar hakimin kararıyla yıkıldı
Herkes bunu bekliyordu! Whatsapp'a yeni özellik geliyor
‘Gel bakalım buraya seni tecavüz eden kim’
Ses getirecek sözler! 'AK Parti ve CHP'nin senaryosu...'
AK Parti'de kulisleri hareketlendiren yerel seçim iddiası!
Okuyucu Yorumları 0 yorum