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Samandağ'da 4 büyüklüğündeki deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 09:38 | Son Güncelleme

Kaymakam Murat Kütük: - "Şu ana kadar bize ulaşan herhangi can ve mal kaybı yok"

Hatay'ın Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, saat 08.35'te meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin kendilerine ulaşan herhangi bir bilgi olmadığını bildirdi.

Kütük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk aldıkları bilgilere göre ilçede bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

İlçe sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Kütük, "Şu ana kadar bize ulaşan herhangi can ve mal kaybı yok. Ekiplerimiz duyarlı." ifadesini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Samandağ'da saat 08.35'te 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
deprem hatay

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