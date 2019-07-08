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Samandağ’da asayiş uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 09:59 | Son Güncelleme

Hatay’ın sahil kenti Samandağ ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında şüpheli kişi ve araçlar kontrol edildi.Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede huzur ve güvenin devamı kapsamında asayiş uygulamalarına devam ediyor.

Samandağ’da asayiş uygulaması

Hatay’ın sahil kenti Samandağ ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında şüpheli kişi ve araçlar kontrol edildi.
Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede huzur ve güvenin devamı kapsamında asayiş uygulamalarına devam ediyor. Yapılan uygulamada 432 kişinin GBT’si sorgulandı.
Yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirlerinden komiser yardımcısı Hasan Karadağ, hafta sonları Samandağ ilçesine ortalama 40 bin aracın girdiğine dikkat çekerek, "Biz de asayiş uygulamalarında ortalama 40 binin yüzde 5’ini sorgulayabilsek, yaptığımız uygulamalarda başarı sağlayabiliyoruz. Samandağ’ın güvenliği için aranan şahıslar, genel asayiş kontrolü, yabancı uyarıcı madde var mı yok mu bunlar için özel uygulama izinleri çıkartıyoruz. İlçe emniyet müdürlüğümüz bünyesinde, bu uygulamalarımız bu şekilde devam ediyor. Yunus ekiplerimiz 24 saat esaslı çalışıyor. Yine uygulama noktalarında 24 saat esaslı uygulama yapıyoruz. Genel asayiş uygulamaları devam edecek" dedi.

Samandağ’da asayiş uygulaması

Samandağ’da asayiş uygulaması

Samandağ’da asayiş uygulaması

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