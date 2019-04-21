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Samandağ’da "Çiçek Bayramı" kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 13:57 | Son Güncelleme

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Ortodoks Hıristiyan vatandaşlar, Dallar Şeğnini Bayramı’nı (Çiçek Bayramı) kutladı.Her yıl Paskalya Bayramı’ndan bir hafta önce kutlanan ve Hz.

Samandağ’da "Çiçek Bayramı" kutlandı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Ortodoks Hıristiyan vatandaşlar, Dallar Şeğnini Bayramı’nı (Çiçek Bayramı) kutladı.
Her yıl Paskalya Bayramı’ndan bir hafta önce kutlanan ve Hz. İsa’nın çarmıha gerilmeden önce Kudüs’e son kez girişinde zeytin dallarıyla karşılanması olarak kabul edilen Çiçek Bayramı için St. İlyas Ortodoks Kilisesi’nde ayin yapıldı. Papaz Abdullah Yumurta’nın yönettiği, kent ve yöredeki çok sayıdaki Hıristiyan’ın katıldığı ayinde Arapça İncil okunarak, dua edilip, mumlar yakıldı. Anne ve babalarıyla birlikte bayramlıklarını giyip kiliseye gelen çocuklar, ellerindeki çiçek ve yakılan mumlarla kilise içerisinde ilahiler eşliğinde üç kez tur attı.
Samandağ Kaymakamı Murat Kütük de Hıristiyan vatandaşların bayramını kutladı.

Samandağ’da

Samandağ’da

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