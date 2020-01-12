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  4. Samandağ’da çıkan yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi

Samandağ’da çıkan yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 02:52 | Son Güncelleme

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunan tek katlı bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunan tek katlı bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayda, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Edilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Uzunbağ mahallesinde tek katlı bir evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Evde, gece saat 00.00 sıralarında başlayan yangın, kısa sürede evin her yerini sardı. Yangının haber verilmesi üzerine İtfaiye ekipleri geldi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri daha fazla büyümeden yangını kontrol altına alabildi.

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